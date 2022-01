UN POSTO AL SOLE, le trame ufficiali di mercoledì 12 gennaio 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Rossella trova il supporto emotivo di un’amica inaspettata ma Virginia non ha alcuna intenzione di lasciarle campo libero con Riccardo. A differenza di Clara che sta cercando di iniziare un nuovo capitolo della propria vita malgrado le difficoltà pratiche e le problematiche economiche, Patrizio non sembra aver ancora superato il dolore per la fine della loro storia. Dopo le recenti lamentele di Ferri e le tensioni con Franco, Nunzio si dedicherà con serietà al lavoro ai Cantieri? L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) Rossella trova il supporto emotivo di un’amica inaspettata ma Virginia non ha alcuna intenzione di lasciarle campo libero con Riccardo. A differenza di Clara che sta cercando di iniziare un nuovo capitolo della propria vita malgrado le difficoltà pratiche e le problematiche economiche, Patrizio non sembra aver ancora superato il dolore per la fine della loro storia. Dopo le recenti lamentele di Ferri e le tensioni con Franco, Nunzio si dedicherà con serietà al lavoro ai Cantieri? L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

