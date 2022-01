Trapiantato il cuore di un maiale in un uomo (Di martedì 11 gennaio 2022) Primo trapianto riuscito di cuore di maiale in un essere umano. Un uomo di 57 anni con una malattia cardiaca ha ricevuto un cuore da un maiale geneticamente modificato, una procedura rivoluzionaria che offre speranza a centinaia di migliaia di pazienti. L’operazione, durata otto ore, si è svolta a Baltimora venerdì e il paziente, del Maryland, oggi è risultato i buone condizioni, secondo i chirurghi del Centro medico dell’Università del Maryland. “Crea il polso, crea la pressione: è il suo cuore – ha detto il dottor Bartley Griffith, direttore del programma di trapianto cardiaco presso il centro medico, che ha eseguito l’operazione, in una dichiarazione riportata dal New York Times – Funziona e sembra normale. Siamo entusiasti, ma non sappiamo cosa ci riserverà il domani. Non è mai ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 11 gennaio 2022) Primo trapianto riuscito didiin un essere umano. Undi 57 anni con una malattia cardiaca ha ricevuto unda ungeneticamente modificato, una procedura rivoluzionaria che offre speranza a centinaia di migliaia di pazienti. L’operazione, durata otto ore, si è svolta a Baltimora venerdì e il paziente, del Maryland, oggi è risultato i buone condizioni, secondo i chirurghi del Centro medico dell’Università del Maryland. “Crea il polso, crea la pressione: è il suo– ha detto il dottor Bartley Griffith, direttore del programma di trapianto cardiaco presso il centro medico, che ha eseguito l’operazione, in una dichiarazione riportata dal New York Times – Funziona e sembra normale. Siamo entusiasti, ma non sappiamo cosa ci riserverà il domani. Non è mai ...

