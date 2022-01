Terremoto Gf Vip, Soleil è crollata. “troppo grave, deve lasciare la casa”. Signorini distrutto le offre subito un altro ruolo. Cos’è successo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) GF Vip 6, dopo la puntata Soleil scoppia a piangere: “Voglio andarmene”. Esausta e provata dopo quattro mesi nella casa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare a un pianto liberatorio. Non essere la preferita del pubblico ha fatto letteralmente crollare Soleil Sorge, che dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha fatto sapere di avere intenzione di lasciare la casa. In lacrime, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato che troppe sono le cose che ormai non sopporta, che le stanno strette. Ragion per cui per lei sarebbe meglio abbandonare ora. GF Vip 6, lo sfogo post puntata di Soleil Sorge “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più” ha confessato Soleil Sorge all’amica Manila Nazzaro dopo l’ultima puntata in diretta del ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) GF Vip 6, dopo la puntatascoppia a piangere: “Voglio andarmene”. Esausta e provata dopo quattro mesi nella, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare a un pianto liberatorio. Non essere la preferita del pubblico ha fatto letteralmente crollareSorge, che dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha fatto sapere di avere intenzione dila. In lacrime, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato che troppe sono le cose che ormai non sopporta, che le stanno strette. Ragion per cui per lei sarebbe meglio abbandonare ora. GF Vip 6, lo sfogo post puntata diSorge “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più” ha confessatoSorge all’amica Manila Nazzaro dopo l’ultima puntata in diretta del ...

