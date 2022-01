Tennis, ATP Adelaide II 2022: Gianluca Mager supera Gerasimov ed accede al secondo turno (Di martedì 11 gennaio 2022) Gianluca Mager si prende la rivincita nei confronti di Egor Gerasimov e si qualifica per il secondo turno del torneo ATP di Adelaide. Il Tennista ligure, che era stato sconfitto dal bielorusso la scorsa settimana, si è imposto al termine di una bella battaglia di due ore e mezza di gioco in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6 7-5 6-4. Un primo set dove regna l’equilibrio e dove i giocatori non concedono nulla nei propri turni di servizio. Sembra quasi sicuro un arrivo al tie-break ed invece, nel decimo gioco, Mager ha un passaggio a vuoto al servizio e concede tre palle break consecutive all’avversario. La seconda è decisiva per Gerasimov, che chiude sul 6-4. Il copione si ripete anche nella seconda frazione. ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022)si prende la rivincita nei confronti di Egore si qualifica per ildel torneo ATP di. Ilta ligure, che era stato sconfitto dal bielorusso la scorsa settimana, si è imposto al termine di una bella battaglia di due ore e mezza di gioco in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6 7-5 6-4. Un primo set dove regna l’equilibrio e dove i giocatori non concedono nulla nei propri turni di servizio. Sembra quasi sicuro un arrivo al tie-break ed invece, nel decimo gioco,ha un passaggio a vuoto al servizio e concede tre palle break consecutive all’avversario. La seconda è decisiva per, che chiude sul 6-4. Il copione si ripete anche nella seconda frazione. ...

