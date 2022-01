Sonia Bruganelli in diretta su Instagram spara a zero sui vipponi di Alfonso Signorini (Di martedì 11 gennaio 2022) Mancano due mesi alla fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip e ieri sera Sonia Bruganelli, di ritorno dalla sua vacanza a Dubai, ha sparato a zero sui vipponi. In una diretta Instagram dal canale di SNL Tv, la società di produzione di cui è a capo, Sonia Bruganelli ha parlato (o meglio, sparlato) di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni, Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan, Alex Belli e Delia Duran, che entrerà nella casa come concorrente della prossima puntata. A riportare le storie è stato FanPage, che ha assistito alla diretta sfogo. “Bruganelli passa in rassegna tutti i concorrenti della casa, compresi i nuovi entrati, per i quali non sembra mostrare grande simpatia” – si legge sul noto ... Leggi su biccy (Di martedì 11 gennaio 2022) Mancano due mesi alla fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip e ieri sera, di ritorno dalla sua vacanza a Dubai, hato asui. In unadal canale di SNL Tv, la società di produzione di cui è a capo,ha parlato (o meglio, sparlato) di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni, Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan, Alex Belli e Delia Duran, che entrerà nella casa come concorrente della prossima puntata. A riportare le storie è stato FanPage, che ha assistito allasfogo. “passa in rassegna tutti i concorrenti della casa, compresi i nuovi entrati, per i quali non sembra mostrare grande simpatia” – si legge sul noto ...

