Soleil, lacrime e disperazione dopo la puntata: la Vippona prende la tragica decisione. "Non ce la faccio più, abbandono il GF Vip" (Di martedì 11 gennaio 2022) Soleil Sorge battuta da Nathaly Caldonazzo Soleil Sorge è sicuramente una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L'influencer è sempre stata la preferita del pubblico ogni volta che è finita al televoto. Ma ieri sera qualcosa è cambiato. I telespettatori hanno preferito Nathaly Caldonazzo con il 63% delle preferenze, Soleil con il 23% e Carmen Russo soltanto il 14%. Quando Alfonso Signorini ha fatto il nome dell'attrice i vipponi sono rimasti senza parole. Come mai Soleil ha registrato un calo così evidente? Per molti il risultato sarebbe da attribuire a quanto successo nelle scorse settimane con Katia Ricciarelli. Il pubblico ha chiesto a gran voce la squalifica della cantante lirica, che invece ha ricevuto – come il resto dei vip – solo un richiamo da parte del ...

