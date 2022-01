Scuola, per tenere i ragazzi al sicuro dovremmo segregarli: un lockdown ingiustificabile (Di martedì 11 gennaio 2022) Le scuole italiane non sono un luogo sicuro. Non possono esserlo. Come non può esserlo nessun altro posto in tempi di Omicron. Le mascherine, anche le Ffp2, non danno garanzia di protezione al 100%; il distanziamento è spesso difficile; l’areazione, con queste temperature, ancora peggio; i vaccini meglio non parlarne se guardiamo ai contagi, con le cose che migliorano solo se osserviamo i dati sulla prevenzione dalle forme più gravi della malattia. Se vogliamo tenere la popolazione scolastica al sicuro, proprio al sicuro sicuro, allora è necessario che i ragazzi restino a casa. Ma a casa. Sempre. Perché già stamani, con le scuole in Sicilia chiuse fino a mercoledì 12, tanti ragazzi si sono comunque ritrovati nei centri commerciali, sui campi sportivi, all’aperto nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Le scuole italiane non sono un luogo. Non possono esserlo. Come non può esserlo nessun altro posto in tempi di Omicron. Le mascherine, anche le Ffp2, non danno garanzia di protezione al 100%; il distanziamento è spesso difficile; l’areazione, con queste temperature, ancora peggio; i vaccini meglio non parlarne se guardiamo ai contagi, con le cose che migliorano solo se osserviamo i dati sulla prevenzione dalle forme più gravi della malattia. Se vogliamola popolazione scolastica al, proprio al, allora è necessario che irestino a casa. Ma a casa. Sempre. Perché già stamani, con le scuole in Sicilia chiuse fino a mercoledì 12, tantisi sono comunque ritrovati nei centri commerciali, sui campi sportivi, all’aperto nelle ...

Advertising

ricpuglisi : Ho davvero apprezzato la battaglia SENZA SE E SENZA MA del @pdnetwork per tenere la scuola aperta ah no - SimoneAlliva : Intanto la preside della #scuola Giulio Cesare di Roma, Paola Senesi: 'Non abbiamo ricevuto Ffp2 e non abbiamo ris… - pdnetwork : L’attività didattica in presenza deve svolgersi in sicurezza per tutta la comunità scolastica. Il prezzo calmiera… - Stefyndq : RT @AleB36178648: @G3z @martinsileno @Agenzia_Ansa Nessuno mi obbliga a prendere la patente per guidare e l'istruzione è obbligatoria non l… - Mauro55245449 : RT @LaVeritaWeb: Bugie sulle terapie per difendere l’obbligo vaccinale proprio nel giorno in cui Spagna e Francia si allineano alla Gran Br… -