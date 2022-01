(Di martedì 11 gennaio 2022)14. Si ferma il trasporto pubblico nella Capitale con corse dei bus,. Si tratta di una mobilitazione che investirà in realtà tutta Italia ed è voluta da diverse sigle Sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Fna). Per tale motivo si preannuncia unda bollino nero per chi dovrà spostarsi con la rete dei mezzi pubblici.14, arete Atac, Cotral eTPL Lodei trasporti è stato indetto per 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 di ...

Advertising

CorriereCitta : Sciopero Roma venerdì 14 gennaio 2022: a rischio bus, metro, tram e treni, orari e fasce di garanzia - Roma : RT @romamobilita: #Roma #trasporti Venerdì sciopero di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30 - AciGlia : RT @iltrenoromalido: ??Il #14gennaio sciopero nazionale trasporti pubblici. A #Roma si fermano le linee #Atac, quelle di #RomaTpl e #Cotral… - mattheaulait : è che c'era lo sciopero dei netturbini a Roma - gioalbarosa : Sciopero a Roma: venerdì 14 gennaio ????ALTRO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO. ?????? Come si attuerà a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero Roma

... Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio e preside del Liceo 'Newton' di, ...- aggiunge - ha avuto tanti studenti assenti e alcune scuole hanno avuto anche studenti in...Venerdì 14 gennaio trasporto pubblico romano a rischio per lonazionale di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl. L'...linee periferiche gestite dalla...Tornano in piazza gli studenti delle scuole superiori di Napoli: “Vogliamo rientrare in presenza in sicurezza, con tamponi e mascherine Ffp2 gratuite” ...Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - "Se alla fine il governo australiano permetterà a Novak Djokovic di scendere in campo e difendere il titolo all'Australian Open gli altri tennisti dovrebbero scioperare..