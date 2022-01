Pure problemi Iliad oggi 11 gennaio: la rete mobile fa capricci (Di martedì 11 gennaio 2022) oggi 11 gennaio ci sono anche problemi Iliad, che si aggiungono a quelli di cui già abbiamo parlato per conto di Vodafone, ho. mobile e Postemobile. Come riportato da ‘downdetector.it’, trattasi di un disservizio per lo più relativo alla telefonia mobile, riscontrati, nella maggior parte dei casi, a Milano, Padova e Trieste. La connessione 4G pare essere piuttosto lenta, tanto da non riuscire a funzionare come dovrebbe essere. Un disturbo magari non troppo accentuato, ma che condiziona non poco l’esperienza utente offerta dal gestore telefonico. Non sappiamo dirvi se ci sia un collegamento tra i problemi Iliad e quelli già segnalati per quanto riguarda Vodafone, ho. mobile e Postemobile (in quel ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 gennaio 2022)11ci sono anche, che si aggiungono a quelli di cui già abbiamo parlato per conto di Vodafone, ho.e Poste. Come riportato da ‘downdetector.it’, trattasi di un disservizio per lo più relativo alla telefonia, riscontrati, nella maggior parte dei casi, a Milano, Padova e Trieste. La connessione 4G pare essere piuttosto lenta, tanto da non riuscire a funzionare come dovrebbe essere. Un disturbo magari non troppo accentuato, ma che condiziona non poco l’esperienza utente offerta dal gestore telefonico. Non sappiamo dirvi se ci sia un collegamento tra ie quelli già segnalati per quanto riguarda Vodafone, ho.e Poste(in quel ...

Advertising

1swearbiill : RT @94kiwi_: ma la gente che mette voce sulla tua vita e pretende pure di avere ragione che cazzo di problemi ha? - AnkyBoh : RT @TeddeValerio: IN SINTESI . Creo un problema INESISTENTE , faccio credere di trovare una soluzione. Questa soluzione crea davvero dei… - LPincia : RT @TeddeValerio: IN SINTESI . Creo un problema INESISTENTE , faccio credere di trovare una soluzione. Questa soluzione crea davvero dei… - RomanatoM : RT @GPTurchi: @Comunardo Da un certo punto di vista, ha pure ragione... I LORO problemi sicuro dipendono dai novax, altrimenti il gregge ra… - kaeyishi : pure in una pandemia i problemi dei ricchi sono diversi strano -

Ultime Notizie dalla rete : Pure problemi MAGIX: Video deluxe Premium 365 in offerta! Con Magix & Vegas Creative realizzi ottimi video in modo semplice e pure conveniente. Infatti, per un valore totale di 308 , otterrai MAGIX Video deluxe Premium 365 con ...molti effetti e senza problemi,...

Problemi ho. Mobile oggi 11 gennaio: chiamate e Internet non funzionano ... come pure quelli di ho. Mobile). Per il resto, un'altra cosa da fare sarebbe contattare l'... in modo da allertare chi di competenza dei problemi ho. Mobile attualmente in corso nella giornata di oggi ...

Pure problemi Iliad oggi 11 gennaio: la rete mobile fa capricci OptiMagazine Occhi pure all’estero ma per l’estate Almeno 5 Paesi sotto osservazione ferrara. La Spal prospetta a largo raggio. Per questa finestra di mercato il club biancazzurro ha pensato anche a giocatori stranieri (non solo di nazionalità, ma anche nel senso di provenienti da alt ...

Allagamenti nel camposanto Disagi continui: scoppia la protesta Manutenzione carente al cimitero di Segromigno in Piano uno dei pochi rimasti fuori dagli accordi con le associazioni ...

Con Magix & Vegas Creative realizzi ottimi video in modo semplice econveniente. Infatti, per un valore totale di 308 , otterrai MAGIX Video deluxe Premium 365 con ...molti effetti e senza,...... comequelli di ho. Mobile). Per il resto, un'altra cosa da fare sarebbe contattare l'... in modo da allertare chi di competenza deiho. Mobile attualmente in corso nella giornata di oggi ...ferrara. La Spal prospetta a largo raggio. Per questa finestra di mercato il club biancazzurro ha pensato anche a giocatori stranieri (non solo di nazionalità, ma anche nel senso di provenienti da alt ...Manutenzione carente al cimitero di Segromigno in Piano uno dei pochi rimasti fuori dagli accordi con le associazioni ...