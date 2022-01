Primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) – Per la prima volta al mondo trapiantato undisu un essere umano. Il paziente si chiama David Bennett Sr, ha 57 anni e, a quanto dicono i medici, sta bene. L’intervento durato otto ore è avvenuto venerdì scorso a Baltimora nel Centro Medico dell’Università del Maryland, ma l’annuncio è stato dato prudenzialmente solo ieri notte. Secondo il cardiochirurgo Bartley Griffith, direttore del programma di trapianti del centro medico, autore dell’intervento, ilfunziona così bene, che il paziente, dopo aver superato la soglia critica delle 48 ore, potrebbe essere staccato dalla macchina per la circolazione extracorporea. David Bennet era quel che si suol definire “un caso disperato” tanto che la FDA (Food and Drug Administration) si è riunita poco prima di capodanno per autorizzare ilcon uso ...