Perché è tempo di temere l’alta inflazione

Leggi su formiche

(Di martedì 11 gennaio 2022) Come ogni anno, nei giorni scorsi si è tenuta la riunione degli economisti dell’American Economic Association nonché delle sue consorelle, a cui hanno partecipato economisti ed esperti di tutto il mondo per fare il punto sulla situazione economica e discutere le politiche più opportune per promuovere la crescita nella stabilità. Per il secondo anno consecutivo la riunione si è dovuta tenere in formato virtuale a causa del persistente imperversare della pandemia. La partecipazione è stata come sempre molto ampia e così pure la messe di studi e ricerche, e i confronti di tesi analitiche sulle radici dei maggiori problemi dello sviluppo. Questa volta l’attenzione si è concentrata soprattutto sull’economia americana per la sua capacità di condizionare gli andamenti nel resto del mondo e i mercati finanziari internazionali. La Cina e l’Europa hanno ricevuto un’attenzione minore ma ...