Pagelle Cagliari-Bologna 2-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Advertising

sportface2016 : #CagliariBologna 2-1, le pagelle e il tabellino - infoitsport : Pagelle Sampdoria Cagliari: Joao Pedro padrone del campo. Altare in crescita – VOTI - Fantacalciok : Pagelle Sampdoria – Cagliari 1-2: highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Sampdoria - Cagliari 1-2: highlights e voti fantacalcio - infoitsport : Sampdoria Cagliari, le pagelle dei quotidiani sportivi: Marin e Joao Pedro tuttofare. Così si torna a sorridere -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Cagliari

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22:Bologna Ledei protagonisti del match trae Bologna, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Bellanova, Lovato, Theate FLOP: ...... che mette di frontee Bologna . I padroni di casa vogliono ripartire dal successo di ... Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei ...Terza vittoria in campionato per la Salernitana, che espugna 2-1 il campo del Verona. Campani in vantaggio al 29’ con il rigore trasformato da Djuric (fallo di Gunter su Gondo). Pandur tiene in partit ...Con la rete di Bastoni alla Lazio sono diventati 17 i marcatori stagionali nerazzurri. Più della metà dei gol segnati è arrivata da ...