Oroscopo Marco Pesatori 12 gennaio 2022: Pesci 'tsunamici'

Bentrovati nella rubrica incentrata sull'Oroscopo giornaliero di Marco Pesatori. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo trae le sue valutazioni sul probabile andamento di questo mercoledì che si prevede molto avvincente per alcuni segni zodiacali. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche di mercoledì 12 gennaio 2022 e la classifica segno per segno, con valutazione da una a cinque stelle.

Marco Pesatori, Oroscopo del giorno 12 gennaio 2022: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete - Mercurio offre un continuo contributo di idee e intuizioni. E' facile concludere le operazioni necessarie senza incontrare ostacoli. In amore siete in grado di dare, anche se ancora non ricevete il massimo. ???

Toro - La Luna smussa ...

