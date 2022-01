Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mahershala Ali sarà il protagonista della serie The Plot - CarolaDiLiberti : Ali Mahershala? ?? Vedi come la metto in lista, senza nemmeno sapere la trama, è un attore straordinario. - myredcarpetITA : ?? #IlCantoDelCigno è ciò che di più umano possa esistere nel filone della fantascienza grazie a un’empatia che nel… - GianlucaOdinson : Blade, la sceneggiatrice condivide gli screenshot dei meeting con Mahershala Ali - marvelcinemaita : Blade: inizia la pre-produzione del reboot con Mahershala Ali, ecco la prima riunione del team creativo! -

Ultime Notizie dalla rete : Mahershala Ali

Movieplayer.it

...- Belfast Maggie Gyllenhaal - The Lost Daughter Steven Spielberg - West Side Story Denis Villeneuve - Dune Migliore attore in un film drammatico Will Smith - Una famiglia vincente- ......Faye' Olivia Colman per 'The Lost Daughter' Nicole Kidman per 'Being the Ricardos' Lady Gaga per 'House of Gucci' Kristen Stewart per 'Spencer' MIGLIORE ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO...L'attore Mahershala Ali sarà il protagonista e il produttore della miniserie The Plot, tratta dall'omonimo romanzo. Mahershala Ali sarà il protagonista della miniserie The Plot, un progetto prodotto d ...E' in arrivo una nuova serie con Mahershala Ali ispirata a un romanzo scritto dall'autrice di The Undoing: The Plot.