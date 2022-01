Infortuni | operaio schiacciato da cassaforte in una banca a Milano | è grave**

(Di martedì 11 gennaio 2022), 11 gen. (Adnkronos) - Undi 47 anni è statoda un armadiodel peso di circa tre quintali mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazioni all'interno di una filiale di una, rimanendo gravemente ferito. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 in via Padova. L'uomo ha riportato ferite all'addome, al bacino e a un braccio ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza e i carabinieri.

Advertising

ParliamoDiNews : Infortuni: cordoglio Aspi per morte operaio Pavimental a Novate Milanese – Libero Quotidiano #infortuni #cordoglio… -

Ultime Notizie dalla rete : **Infortuni operaio

Figlio di undell'Italsider, nasce a Napoli il 10 gennaio 1959, ma cresce a Castro, vicino ...legata esclusivamente al dilettantismo e mai esplosa ad alti livelli per via di diversi, ...La squadra granata, nonostante le assenze pere Covid e i pochi allenamenti nelle gambe, ... Read More Flash Novate Milanese, incidente sul lavoro: muore un10 Gennaio 2022 Incidente ...Milano - Ancora un infortunio in Lombardia, l'ennesimo. Un operaio di 47 anni è stato schiacciato da un armadio cassaforte del peso di circa tre quintali mentre stava eseguendo dei lavori di ristruttu ...L'uomo stava effettuando un intervento di ristrutturazione. Ha riportato gravi traumi all'addome, al bacino e a un braccio ...