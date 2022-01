In Mali è arrivata l’ora della verità per la giunta militare

(Di martedì 11 gennaio 2022) In seguito all’ennesimo rinvio delle elezioni i paesi dell’Africa occidentale hanno imposto pesanti sanzioni ai militari al potere a Bamako, che però hanno risposto con tono di sfida. La soluzionecrisi è un test per tutta la regione. Leggi

Advertising

thedeparbed : @_sludgewave (madò scusa il ritardissimo ma non mi è arrivata la notifica) !!! sì! come sempre il discorso è più co… -

Ultime Notizie dalla rete : Mali arrivata

Internazionale

Di fatto il, paese senza sbocco sul mare, ha le frontiere terrestri chiuse, i collegamenti aerei con i paesi vicini interrotti e i gli averi finanziari congelati dalle istituzioni monetarie ......al suo picco quando la pandemia era già in corso. Un paese sull'orlo Un doppio punto di ... Si tratta di luoghi come Somalia, Siria,, tutti catturati in una serie di crisi che si ...In seguito all’ennesimo rinvio delle elezioni i paesi dell’Africa occidentale hanno imposto pesanti sanzioni ai militari al potere a Bamako, che però hanno risposto con tono di sfida. La soluzione del ...AGI - In Francia, a meno di 100 giorni dalle elezioni presidenziali, la grave situazione politica e di insicurezza in Mali rappresenta una spina nel fianco del presidente uscente Emmanuel Macron nonch ...