I cani capiscono le differenze fra le lingue (Di martedì 11 gennaio 2022) Sembra che sia proprio così: i cani hanno la capacità di distinguere le lingue! Lo dimostra uno studio sul loro cervello. – curiosauro.itI cani e la capacità di capire le lingue I ricercatori del dipartimento di Etologia dell'Università Eötvös Loránd, in Ungheria, hanno fatto un esperimento con 18 esemplari di cani diversi, leggendo loro il piccolo principe in ungherese e in spagnolo. Già da subito, si è constatato che gli animali sono in grado di distinguere i diversi suoni degli idiomi, riconoscendo quelli a cui sono più abituati. "Anche gli esseri umani, fin da piccoli, sono in grado di fare questo distinguo, ora volevamo capire se anche i cani erano capaci di farlo". Queste le parole della dottoressa LauraV. Cuaya che, con il suo team, ha sottoposto gli animali a una serie di ...

I cani capiscono le differenze fra le lingue Gli scienziati hanno trovato modelli di attività distinti nella corteccia uditiva primaria dei cani che variavano a seconda della lingua utilizzata. La differenza risultava evidente, riportano gli ...

I cani sanno distinguere lingue diverse e parole senza senso: lo studio ungherese I nostri amici a 4 zampe capiscono le nostre parole: è quello che dice uno studio ungherese dell'Università di Budapest.

Gli scienziati hanno trovato modelli di attività distinti nella corteccia uditiva primaria dei cani che variavano a seconda della lingua utilizzata. La differenza risultava evidente, riportano gli ...