Gf Vip 6 | Alex Belli svela un retroscena della puntata di ieri e confessa con quale Vippone Delia Duran potrebbe trovarsi bene

Leggi su isaechia

(Di martedì 11 gennaio 2022)è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Con la sua chimica artistica nei confronti di Soleil Sorge, ha scombussolato per quattro mesi tutti gli equilibriCasa più spiata di Italia. Ma non solo all’interno del reality, anche fuori, vista l’intolleranzamoglie dell’attore,, nei confronti dell’italoamericana. Ed è proprio quest’ultima, prontissima a varcare la porta rossa di Cinecittà, nelle prossime puntate del Gf Vip. Ospite di CasaChi, per Rosalinda Cannavò, l’attore ha parlato dell’ingresso di sua moglie, di cui non si è detto troppo entusiasta. “È inutile che mi chiedi che lavoro faccio Gabri. Faccio lo stesso tuo lavoro, sono un autore. Siamo due autori. Siamo due matti, scatenati. Sono tante cose. ...