Evasione dal carcere di Avellino, ecco chi sono i detenuti in fuga (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle prime ore della scorsa notte tre detenuti sono evasi dalla Casa Circondariale di Avellino. Uno di loro, 45enne di origine albanese, è stato catturato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, mentre tentava di allontanarsi dal carcere. Ancora in corso le ricerche degli altri due, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino: si tratta di un 40enne marocchino e un 22enne romeno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle prime ore della scorsa notte treevasi dalla Casa Circondariale di. Uno di loro, 45enne di origine albanese, è stato catturato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di, mentre tentava di allontanarsi dal. Ancora in corso le ricerche degli altri due, coordinate dalla Procura della Repubblica di: si tratta di un 40enne marocchino e un 22enne romeno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

sudreporter : Evasione da #film, con il lenzuolo annodato: due in fuga dal #carcere di #Bellizzi, ora è caccia all'uomo in… - anteprima24 : ** #Evasione dal #Carcere di ##Avellino, ecco chi sono i #Detenuti in fuga ** - ottopagine : Evasione dal carcere di Avellino, in fuga il terrorista marocchino #Avellino - bassairpinia : Triplice evasione dal carcere di Bellizzi, due in fuga, uno catturato - - GazzettAvellino : Evasione, sindacato Polizia Penitenziaria: lasciati soli dal ministero, Cartabia miope. -