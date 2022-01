E’ morto David Sassoli: il cordoglio dell’Italia e dell’Europa (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri era arrivata la notizia dell’aggravarsi delle sue condizioni dopo il ricovero in ospedale. Pochi minuti fa purtroppo è stato comunicato il decesso del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. L’ex giornalista, era stato ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. “Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli – ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo – si è spento alle ore 01:15 dell’11 gennaio presso il CRO di Aviano (Pn) dove era ricoverato“. Una notizia che ha lasciato davvero tutti senza parole. Ieri sempre Cuillo aveva annunciato la cancellazione di ogni impegno ufficiale del presidente. E subito erano arrivati messaggi di solidarietà da ogni forza politica e dalle istituzioni dell’Unione. Ancora ieri, dall’account ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri era arrivata la notizia dell’aggravarsi delle sue condizioni dopo il ricovero in ospedale. Pochi minuti fa purtroppo è stato comunicato il decesso del presidente del Parlamento europeo. L’ex giornalista, era stato ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. “Il Presidente del Parlamento europeo– ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo – si è spento alle ore 01:15 dell’11 gennaio presso il CRO di Aviano (Pn) dove era ricoverato“. Una notizia che ha lasciato davvero tutti senza parole. Ieri sempre Cuillo aveva annunciato la cancellazione di ogni impegno ufficiale del presidente. E subito erano arrivati messaggi di solidarietà da ogni forza politica e dalle istituzioni dell’Unione. Ancora ieri, dall’account ...

Advertising

euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - RaiNews : David Sassoli è morto nella notte, dal 26 dicembre era ricoverato per il sopraggiungere di una grave complicanza do… - sognoscettico : RT @ilpost: È morto David Sassoli - Filomen30847137 : #DavidSassoli Era stato ricoverato per una grave disfunzione al sistema immunitario Pordenone: è morto David Sasso… -