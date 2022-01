Covid: boom di contagi, stop di ricoverati nel Napoletano (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Progressivo aumento dei contagi da Covid-19: la direzione strategica dell’Asl Napoli 3 Sud sospende i ricoveri programmati. Lo spiega la stessa azienda sanitaria con sede a Torre del Greco (Napoli), specificando come da oggi sia stata prevista ”la sospensione delle attività di ricovero programmato sia mediche sia chirurgiche, presso tutte le strutture ospedaliere aziendali”. ‘‘L’obiettivo – come si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa della Napoli 3 Sud – è consentire una rapida ottimizzazione dell’organizzazione ospedaliera per fronteggiare l’emergenza in modo da impegnare il personale sanitario, in via prioritaria, per la gestione dei pazienti Covid’‘. Lo stop ai ricoveri non riguarda comunque le patologie oncologiche, ematologiche, ostetriche, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Progressivo aumento deida-19: la direzione strategica dell’Asl Napoli 3 Sud sospende i ricoveri programmati. Lo spiega la stessa azienda sanitaria con sede a Torre del Greco (Napoli), specificando come da oggi sia stata prevista ”la sospensione delle attività di ricovero programmato sia mediche sia chirurgiche, presso tutte le strutture ospedaliere aziendali”. ‘‘L’obiettivo – come si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa della Napoli 3 Sud – è consentire una rapida ottimizzazione dell’organizzazione ospedaliera per fronteggiare l’emergenza in modo da impegnare il personale sanitario, in via prioritaria, per la gestione dei pazienti’‘. Loai ricoveri non riguarda comunque le patologie oncologiche, ematologiche, ostetriche, ...

