(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Né la decisione del TAR di sospendere l’ordinanza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, né la lettera di richiamo del prefetto di Salerno alle normative nazionali hannoto ildi, Mario Scarpitta che, nella serata di oggi, ha emesso un’ordinanza con la quale sospende tutte leinfino al prossimo 15 gennaio. Nell’ordinanza con la quale ildel Comune cilentano motiva le sue scelte si fa presente che al di là dell’incremento dei dati dei contagi, il Comune avrebbe difficoltà a garantire il trasporto scolastico per l’assenza di dipendenti della società che se ne occupano, e allo stesso tempo analogo problema anche per la società che ...

Advertising

anteprima24 : ** #Camerota, il #Sindaco ferma le attività didattiche in #Presenza ** - tvoggi : CAMEROTA, IL SINDACO SCARPITTA FERMA LO SPORT Aumentano i contagi su tutto il territorio comunale di Camerota. Data… - ONDANEWSweb : Aumentano i contagi da Covid a Camerota. Il Sindaco chiude i campi sportivi e il Palazzetto dello Sport -… - LaCittaSalerno : +++ #CORONAVIRUS +++ Nel Salernitano - Il sindaco chiude gli impianti sportivi LEGGI QUI -->… - ottopagine : Covid a Camerota, casi in aumento: sindaco chiude campi di calcio e Palazzetto #Camerota -

Ultime Notizie dalla rete : Camerota sindaco

anteprima24.it

In particolare, a Marina di, un 70enne non vaccinato è stato ricoverato al San Luca di ... Il caso a Baronissi Intanto, ildi Baronissi, Gianfranco Valiante ha fornito i dati degli ...Con l'aumento dei contagi da Covid - 19 anche nel Salernitano, nei Comuni per provare a contenere la diffusione del virus con provvedimenti di ogni genere. Ildi, Mario Salvatore Scarpitta, ha disposto, a scopo precauzionale, la sospensione delle attivita' ludico - sportive che si svolgono nei campi sportivi nel territorio comunale e del ...Chiuso anche il Centro Sociale polifunzionale - Palazzetto dello Sport 'Federico Giuliani'. La sospensione di tutte le attività ludico - sportive ed in presenza è da ritenersi unicamente a scopo ... .Nuovi casi anche a Camerota. Data la situazione attuale, 'seppure in linea con il trend nazionale ma che comunque merita particolare attenzione e un maggiore senso di responsabilità', il sindaco di Ca ...