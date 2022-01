Almanacco del 11-01-2022 ore 07 | 30

(Di martedì 11 gennaio 2022) al parco del giorno lunedì 10 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Fammi il sia dei papà mi siedo nome di origine greca Che significa terra rossa nella storia generale che porta la vittoria i greci contro i Persiani nella battaglia di Maratona Il proverbio dice a gusto guasto non è buono alcun pasto sono nati oggi il Rasputin Rod Stewart George Foreman Noi invece andiamo a fare gli auguri oggi ad Alessia Giovanna buon compleanno i più rapidi che invece ci hanno raggiunto Viviana Buona giornata Viviana Giuliana Matteo buona giornata anche a voiE allora andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 10 gennaio del 49 avanti Cristo e te la mando la famosa frase Il dado è tratto Cesare attraversa il Rubicone va armato all’inizio della guerra civile 10 gennaio del 1863 invece a Londra entra in servizio la prima Metropolitana del mondo percorreva appena 6 km Ma già nel ...

Il viaggio attraverso le musiche del mediterraneo che ha generato 'Creuza de ma', album cantato in genovese ma dal respiro internazionale. L'attualità di Don Raffaè e il valore quasi evangelico dei ...Ancora per pochi giorni, nel giornale in edicola questa settima, i lettori potranno trovare l'almanacco con tutta la cronaca più significativa del 2021 appena trascorso Ancora per pochi giorni, nel gi ...Era la prima e unica libreria specializzata in Italia. L'annuncio su Facebook: «Ringraziamo tutti voi che ci avete supportato in questi anni». Lettori e appassionati: «Che brutta notizia, eravate un p ...