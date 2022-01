Alessia Marcuzzi di nuovo a Mediaset? Potrebbe tornare a “Le Iene” (Di martedì 11 gennaio 2022) La scorsa estate, Alessia Marcuzzi ha sorpreso tutti prendendo una decisione inaspettata. Dopo 25 anni di carriera condotta con successo nei programmi di punta di Mediaset, ha difatti scelto di lasciare l’azienda di Cologno Monzese. In maniera repentina, è scomparsa dalla televisione, dedicandosi maggiormente alla sua attività da imprenditrice. Nel corso dei mesi successivi, tuttavia, … L'articolo provIene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 11 gennaio 2022) La scorsa estate,ha sorpreso tutti prendendo una decisione inaspettata. Dopo 25 anni di carriera condotta con successo nei programmi di punta di, ha difatti scelto di lasciare l’azienda di Cologno Monzese. In maniera repentina, è scomparsa dalla televisione, dedicandosi maggiormente alla sua attività da imprenditrice. Nel corso dei mesi successivi, tuttavia, … L'articolo provda Velvet Gossip.

