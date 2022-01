Al via il nuovo parlamento iracheno, con i curdi divisi e i populisti sciiti trionfanti (Di martedì 11 gennaio 2022) La politica irachena è un madornale romanzo d’appendice, o una serie, se preferite: ogni puntata si guarda dal concludersi e trova il modo di tenere il pubblico col fiato sospeso. Domenica il parlamento di Bagdad si è riunito per la prima volta, dopo le elezioni politiche anticipate del 10 ottobre, segnate dalla protesta dell’astensione e dal successo di Muqtada al-Sadr, 48 anni, figlio di un venerato leader sciita assassinato con altri due figli al tempo di Saddam, già a capo del cruento antiamericano “Esercito del Mahdi”, leader di un fortissimo movimento popolare nel quartiere orientale della capitale, Sadr City. Il versatile populista Sadr si presenta ora come il nemico della corruzione interna e della dipendenza dalle potenze straniere, che vuol dire soprattutto l’Iran e gli Stati Uniti. Ha stabilito perfino rapporti con il saudita bin Salman. La sessione ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 gennaio 2022) La politica irachena è un madornale romanzo d’appendice, o una serie, se preferite: ogni puntata si guarda dal concludersi e trova il modo di tenere il pubblico col fiato sospeso. Domenica ildi Bagdad si è riunito per la prima volta, dopo le elezioni politiche anticipate del 10 ottobre, segnate dalla protesta dell’astensione e dal successo di Muqtada al-Sadr, 48 anni, figlio di un venerato leader sciita assassinato con altri due figli al tempo di Saddam, già a capo del cruento antiamericano “Esercito del Mahdi”, leader di un fortissimo movimento popolare nel quartiere orientale della capitale, Sadr City. Il versatile populista Sadr si presenta ora come il nemico della corruzione interna e della dipendenza dalle potenze straniere, che vuol dire soprattutto l’Iran e gli Stati Uniti. Ha stabilito perfino rapporti con il saudita bin Salman. La sessione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - petergomezblog : Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Draghi decide di non spie… - petergomezblog : Coronavirus, i professori bocciano la ‘didattica mista’ prevista dal nuovo decreto in caso di positività nelle clas… - Cyberteatro : Stiv : Per il compleanno indosso il vestito nuovo. Soffierò così forte che le candeline voleranno via dalla torta. - HDblog : RT @HDblog: Nintendo Switch: nuovo modello nel 2024 e non sarà la Pro, per gli analisti -

Ultime Notizie dalla rete : via nuovo Attacchi a colpi di tweet: 'Via il premier' Mario Draghi, l'uomo che l'Europa ci invidia. Ma a leggere i due hastag attualmente di maggior tendenza su Twitter, sembrerebbe che - a meno di due settimane dall'inizio delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica - agli italiani il capo del governo dei migliori non piaccia più. Uno è un inequivocabile #DraghiVattene, in testa con 74mila tweet, l'altro un più fumoso ma pure più ...

Nel Giappone post Fukushima ritorno di fiamma col nucleare ... un'operazione contestatissima che prenderà il via nel 2023. L'Agenzia giapponese dell'energia ... Svelato da TerraPower nell'agosto 2020, questo nuovo reattore a neutroni veloci, con una potenza di 345 ...

“Il Covid è come l’influenza”, in Spagna al via nuovo piano sulla gestione della pandemia Il Riformista Nuova vita per il Quadrilatero di via Malvasia Lavori per 7 milioni nella piazza dello spaccio Via ai cantieri per il parco della Resilienza e la riqualificazione delle case Acer. Il sindaco Lepore: "Ridiamo dignità alla zona, non sarà più abbandonata" ...

Al via il nuovo parlamento iracheno, con i curdi divisi e i populisti sciiti trionfanti La politica a Bagdad è un feuilleton, a ogni puntata si finisce con il fiato sospeso. Domenica si è riunita l'assemblea per la prima volta, dopo le elezioni politiche anticipate del 10 ottobre, segnat ...

Mario Draghi, l'uomo che l'Europa ci invidia. Ma a leggere i due hastag attualmente di maggior tendenza su Twitter, sembrerebbe che - a meno di due settimane dall'inizio delle votazioni per ilpresidente della Repubblica - agli italiani il capo del governo dei migliori non piaccia più. Uno è un inequivocabile #DraghiVattene, in testa con 74mila tweet, l'altro un più fumoso ma pure più ...... un'operazione contestatissima che prenderà ilnel 2023. L'Agenzia giapponese dell'energia ... Svelato da TerraPower nell'agosto 2020, questoreattore a neutroni veloci, con una potenza di 345 ...Via ai cantieri per il parco della Resilienza e la riqualificazione delle case Acer. Il sindaco Lepore: "Ridiamo dignità alla zona, non sarà più abbandonata" ...La politica a Bagdad è un feuilleton, a ogni puntata si finisce con il fiato sospeso. Domenica si è riunita l'assemblea per la prima volta, dopo le elezioni politiche anticipate del 10 ottobre, segnat ...