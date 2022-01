“Addio | che dispiacere” Lutto per Alberto Matano | un momento triste e difficile per lui

Leggi su tuttivip

(Di martedì 11 gennaio 2022) Era ricoverato dal giorno festivo di Santo Stefano presso il Centro Oncologico di Aviano (Pordenone), nella notte tra il 10 e l’11 gennaio ha smesso di combattere. Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, è morto alle 1.15 e la notizia è stata diffusa dal portavoce Roberto Cuillo.l’ha ricordato con forte affetto. Il conduttore de La vita in diretta, naturalmente, è solo uno dei moltissimi ad aver speso commosse parole per il giornalista, conduttore, politico David Sassoli. Ma il ricordo diè stato particolarmente condiviso. Tra gli altri colleghi, distrutti, anche l’ex parlamentare di Forza Italia e giornalista Augusto Minzolini. Una perdita gravissima., il dolore per la morte di David Sassoli David Sassoli era ...