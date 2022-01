Vincitori dei Golden Globe 2022: delusione per Sorrentino (Di lunedì 10 gennaio 2022) Life&People.it Si sono tenuti questa notte, fra il 9 e il 10 gennaio secondo il fuso italiano, i Golden Globe, uno dei più importanti premi al mondo per quanto riguarda il settore cinematografico e televisivo. I Vincitori dei Golden Globe 2022, per la prima volta nella storia sono stati annunciati in modo, per così dire, inedito. Prima del 2022, non era infatti mai accaduto che i Vincitori dei Golden Globe venissero annunciati senza una solenne cerimonia. Anche alla luce dell’emergenza pandemica ancora nel pieno del suo sviluppo, gli organizzatori hanno scelto un’opzione decisamente sotto tono rispetto alle scorse edizioni. Nessun red carpet, nessun evento, nemmeno una diretta. Chi sognava di poter fare la nottata ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 10 gennaio 2022) Life&People.it Si sono tenuti questa notte, fra il 9 e il 10 gennaio secondo il fuso italiano, i, uno dei più importanti premi al mondo per quanto riguarda il settore cinematografico e televisivo. Idei, per la prima volta nella storia sono stati annunciati in modo, per così dire, inedito. Prima del, non era infatti mai accaduto che ideivenissero annunciati senza una solenne cerimonia. Anche alla luce dell’emergenza pandemica ancora nel pieno del suo sviluppo, gli organizzatori hanno scelto un’opzione decisamente sotto tono rispetto alle scorse edizioni. Nessun red carpet, nessun evento, nemmeno una diretta. Chi sognava di poter fare la nottata ...

team_world : Ecco tutti i vincitori dei Golden Globe Awards 2022 ?? - infoitcultura : Golden Globes 2022, la lista dei vincitori (tra i quali non c'è È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino) - qualcunosono210 : @Maria81043115 @odietamomalik Peccato perché sarebbe potuto essere uno dei probabili vincitori - lostinmacity : Ovviamente mi fa super piacere che Jason Sudeikis abbia vinto per Ted Lasso, my comfort character ???? per il resto n… - matteoc1951 : RT @cocchi2a: @P_Rava 'qualche migliaio di morti per sedermi dalla parte dei vincitori al tavolo della pace' cit -