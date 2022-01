Uomini e Donne, arriva la scelta di Roberta: tutte le anticipazioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la pausa natalizia torna anche Uomini e Donne, che trasmetterà anche la scelta di Roberta: cosa succederà durante la puntata odierna. Roberta sul trono della trasmissione di Maria De Filippi (Via Screenshot)Dopo la pausa a causa delle feste di Natale, Uomini e Donne tornerà oggi in onda con un nuovo episodio, che sarà del tutto speciale. Infatti a partire dalle ore 14:45 andrà in onda il programma condotto da Maria De Filippi, in cui i protagonisti racconteranno anche come sono state le vacanze dei protagonisti del segmento senior. L’appuntamento più importante per i telespettatori, però è la scelta di Roberta Ilaria Giusti che andrà in onda proprio oggi. La puntata, infatti, è stata registrata a metà dicembre, ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la pausa natalizia torna anche, che trasmetterà anche ladi: cosa succederà durante la puntata odierna.sul trono della trasmissione di Maria De Filippi (Via Screenshot)Dopo la pausa a causa delle feste di Natale,tornerà oggi in onda con un nuovo episodio, che sarà del tutto speciale. Infatti a partire dalle ore 14:45 andrà in onda il programma condotto da Maria De Filippi, in cui i protagonisti racconteranno anche come sono state le vacanze dei protagonisti del segmento senior. L’appuntamento più importante per i telespettatori, però è ladiIlaria Giusti che andrà in onda proprio oggi. La puntata, infatti, è stata registrata a metà dicembre, ...

