Scuole aperte. E ora Manfredi le vuole anche centri vaccinali: ecco dove saranno i primi hub (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In passato, si era detto a favore delle Scuole aperte. In questi giorni, con l’ordinanza De Luca che ne procrastinava l’apertura dopo le festività natalizie per fronteggiare l’emergenza variante Omicron, ha scelto di non prendere posizione. Ma oggi, dopo la sentenza del Tar che annulla la decisione della Regione e riapre gli istituti, il sindaco di Napoli esce allo scoperto facendo un ulteriore passo avanti: nelle Scuole vuole i centri vaccinali per i più piccoli. “L’amministrazione comunale sta lavorando su vari fronti per rafforzare la sicurezza degli studenti negli istituti scolastici – si legge in una nota di palazzo San Giacomo – Consapevole dell’importanza di completare la campagna vaccinale per il Covid 19 nella fascia studentesca tra i 5 gli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In passato, si era detto a favore delle. In questi giorni, con l’ordinanza De Luca che ne procrastinava l’apertura dopo le festività natalizie per fronteggiare l’emergenza variante Omicron, ha scelto di non prendere posizione. Ma oggi, dopo la sentenza del Tar che annulla la decisione della Regione e riapre gli istituti, il sindaco di Napoli esce allo scoperto facendo un ulteriore passo avanti: nelleper i più piccoli. “L’amministrazione comunale sta lavorando su vari fronti per rafforzare la sicurezza degli studenti negli istituti scolastici – si legge in una nota di palazzo San Giacomo – Consapevole dell’importanza di completare la campagna vaccinale per il Covid 19 nella fascia studentesca tra i 5 gli ...

