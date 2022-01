Scuola | prima campanella a singhiozzo in Sardegna

Advertising

raffaellapaita : “Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c'è qualche problema la prima cosa ch… - GiovanniToti : Sulla scuola avrei fatto regole più semplici. Se stai male stai a casa e aspetti per precauzione un paio di giorni… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #10gennaio: #supergreenpass, oggi parte la stretta.… - lapsus_linguae : scuola di merda che ci lascia senza professore alle ultime due ore e ci avvisa che dobbiamo uscire prima solo dopo… - MariaSa04326033 : RT @LazzariAmbrogio: San Cassiano di #Lecce, #Salento, #Puglia. Bambini delle elementari in fila per il tampone rapido prima del rientro a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola prima

ANSA Nuova Europa

... ultimo appuntamentodegli Australian Open. "Mi sento in buona forma in questo momento e non ... Ore 10.08 - Galli (Sacco Milano): "Il ritorno ain presenza è imprudente e ingiustificato" "...La scoperta questa mattina all'apertura della. I danni sono in corso di quantificazione. Le ... dai primi sopralluoghi, si propenderebbe per laipotesi. La zona è videosorvegliata e ...La prima campanella dopo le vacanze natalizie suona a singhiozzo in Sardegna. Al di là di scioperi e proteste degli studenti che spingono per la dad in questo periodo di forte crescita dei contagi, di ...11:11:31 MACERATA CAMPANIA. Il Comitato Regionale Campania, gli Enti di Promozione Sportiva, attraverso i propri siti ufficiali, hanno comunicato quanto segue: lo slittamento dei Campionati di Settore ...