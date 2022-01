Scoppia la passione al GF: c’è finalmente il bacio tra i due, colpo di scena (Di lunedì 10 gennaio 2022) Scoppia la passione nella casa del GF Vip: tra i due concorrenti c’è stato finalmente il bacio tanto atteso, colpo di scena. Ore decisamente ‘incandescenti’ nella casa del GF Vip. Tra i due concorrenti è Scoppiata finalmente la passione! Proprio nelle scorse ore, mentre i due si concedevano qualche minuto di relax lontani da tutti, si L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 10 gennaio 2022)lanella casa del GF Vip: tra i due concorrenti c’è statoiltanto atteso,di. Ore decisamente ‘incandescenti’ nella casa del GF Vip. Tra i due concorrenti ètala! Proprio nelle scorse ore, mentre i due si concedevano qualche minuto di relax lontani da tutti, si L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Chiara200212 : RT @IacopinoGloria: Manila ' il giorno prima in led non lo vuole poi scoppia la passione' E qualcuno ...' Domani c'e' la puntata!' Santa ve… - IacopinoGloria : Manila ' il giorno prima in led non lo vuole poi scoppia la passione' E qualcuno ...' Domani c'e' la puntata!' Santa verità #gfvip - Valeria_Randone : Il testosterone sta bene, e anche la prolattina non è poi cosi alta. La prostata scoppia di salute. L’età non fa pr… - infoitcultura : A Capodanno arriva il primo bacio e poi altri cento: scoppia la passione nella casa del GF Vip! -