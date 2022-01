Rita Dalla Chiesa e Alfonso Signorini: Svelato Il Legame! (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rita Dalla Chiesa e Alfonso Signorini sono legati da una profonda amicizia che nasce da lontano. I due si sono avvicinati in un momento doloroso per Rita, ovvero quello della separazione dal suo ex marito Fabrizio Frizzi. Sarebbe stato proprio Signorini a starle accanto e ad aiutarla a superare quel delicato momento. Un’amicizia consolidata nel tempo, di cui Rita ha Svelato qualche retroscena in una recente intervista. Ecco tutto quello che ha raccontato Rita Dalla Chiesa su Signorini e non solo! Rita svela qualche retroscena su Alfonso Signorini Rita Dalla Chiesa, ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 10 gennaio 2022)sono legati da una profonda amicizia che nasce da lontano. I due si sono avvicinati in un momento doloroso per, ovvero quello della separazione dal suo ex marito Fabrizio Frizzi. Sarebbe stato proprioa starle accanto e ad aiutarla a superare quel delicato momento. Un’amicizia consolidata nel tempo, di cuihaqualche retroscena in una recente intervista. Ecco tutto quello che ha raccontatosue non solo!svela qualche retroscena su, ...

zazoomblog : Rita dalla Chiesa su Signorini: “sapeva che mi avrebbero fatto del male e lui…” - #dalla #Chiesa #Signorini: #“sap… - ToninoR118 : RT @Aretnutorn: Sono addolorato,non vedo più i continui ed incessanti tweet della sign Rita Dalla Chiesa contro la Raggi,eppure il pattume… - nocchi_rita : RT @frances06455734: @rosalbacianc Katia? Katia stiamo aspettando vada in nomination per farle fare il volo dell’Angelo per uscire dalla po… - nocchi_rita : RT @rosalbacianc: @frances06455734 Mi dispiace per katia ma esce Carmen. Si è messa dalla parte sbagliata. Se avesse sostenuto i ragazzi a… - nocchi_rita : RT @Sun93_07: Sophie ha dato un messaggio sbagliato stasera: chi non tromba non piace a nessuno. Io sono dalla parte di Jessica, è speciale… -