Rifiuti | via libera al biodigestore di Napoli est Ma senza tracciabilità nessun impianto è sicuro

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’anno 2021 si è chiuso con la presentazione del Report Ispra suiurbani, probabilmente non letto o letto male neanche dai rappresentanti politici nel Mite. L’anno 2022 si apre con una nuova ondata di Covid-19 e varianti, che sta travolgendo in termini di incidenza anche la Campania con tutte le potenziali e gravissime conseguenze sulla salute pubblica nella regione e nella provincia () a minore aspettativa di vita media di Italia anche prima della pandemia. Come abbiamo già descritto, si perpetua il tragico e tossico “gioco dei tre sacchetti” nel quale i nostri brillanti e competentissimi politici eccellono guardando solo aiurbani e mai, neanche per sbaglio, aiindustriali che continuano imperterriti a girare il mondo e l’Italiaalcuna ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Nella perdurante assenza di tracciabilità certificata dei rifiuti, la storia deve ripetersi, immutata ed immutabile, anche… - ilfattoblog : Nella perdurante assenza di tracciabilità certificata dei rifiuti, la storia deve ripetersi, immutata ed immutabile… - MicheleSpina20 : RT @Animal_Genocide: Regno Unito: Due gattini trovati vivi su un nastro trasportatore di un impianto di riciclaggio dei rifiuti https://t.… - Fusillide : RT @Animal_Genocide: Regno Unito: Due gattini trovati vivi su un nastro trasportatore di un impianto di riciclaggio dei rifiuti https://t.… - rosylily78 : RT @Animal_Genocide: Regno Unito: Due gattini trovati vivi su un nastro trasportatore di un impianto di riciclaggio dei rifiuti https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti via

Il Fatto Quotidiano

... l'hub vaccinale più grande delle Marche, gettavail siero e applicava il cerotto, sviando così ... invece di essere inoculate, finivano nel cestino e all'interno del contenitore dei...L'area conta un'estensione di circa 2000 metri quadrati: il provvedimento, emesso ind'urgenza ...dal comune diventando tuttavia in stato di totale abbandono e ridotto a discarica di...Lunedì, 10 gennaio 2022 Home > aiTv > Rifiuti, da gennaio raccolta organico per legge in tutti i Comuni Milano, 10 gen. (askanews) - Raccolta differenziata dell'umido: l'Italia gioca d'anticipo e si c ...PALERMO – Sequestrato dalla polizia municipale su ordine della procura di Palermo l’ex impianto sportivo comunale di via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 14. L’area conta une ...