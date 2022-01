Raggi: Fila per tampone? Basta clima odio e etichette ‘no vax’ (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – “Oggi alcuni quotidiani hanno rilanciato una fotografia che mi riprende mentre sono in Fila, insieme a decine di persone, davanti ad una farmacia in attesa di poter fare un tampone. Chiariamo subito due punti: non stavo facendo nulla di illegale e, a differenza di quanto qualcuno vuole insinuare, non ero in ‘incognito’ solo perché indossavo un cappuccio per difendermi dal freddo. Se avessi voluto nascondermi (da cosa poi?) avrei cercato una farmacia senza Fila”. Così l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi su Facebook. “Ma il punto non è questo- prosegue Raggi- È piuttosto il clima di odio e discriminazione che si sta generando nel Paese attraverso l’etichetta ‘no-vax’. Dobbiamo fermare questa atmosfera di caccia alle streghe.” “Penso ad alcuni ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – “Oggi alcuni quotidiani hanno rilanciato una fotografia che mi riprende mentre sono in, insieme a decine di persone, davanti ad una farmacia in attesa di poter fare un. Chiariamo subito due punti: non stavo facendo nulla di illegale e, a differenza di quanto qualcuno vuole insinuare, non ero in ‘incognito’ solo perché indossavo un cappuccio per difendermi dal freddo. Se avessi voluto nascondermi (da cosa poi?) avrei cercato una farmacia senza”. Così l’ex sindaca di Roma, Virginiasu Facebook. “Ma il punto non è questo- prosegue- È piuttosto ildie discriminazione che si sta generando nel Paese attraverso l’etichetta ‘no-. Dobbiamo fermare questa atmosfera di caccia alle streghe.” “Penso ad alcuni ...

