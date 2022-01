Advertising

robreg1 : RT @PietroSalvatori: Berlusconi vuole il Quirinale e nessuno (per ora) osa dirgli di no Fa scouting, lancia ami, recapita promesse. Il Cav… - pattycalca77 : E con queste dichiarazioni Draghi il Quirinale se lo scorda, almeno per ora. 'FI non si sente vincolata a sostener… - PietroSalvatori : Berlusconi vuole il Quirinale e nessuno (per ora) osa dirgli di no Fa scouting, lancia ami, recapita promesse. Il C… - iconanews : Quirinale: Cav domani a Roma, 'difficile Draghi a Colle' - fisco24_info : Quirinale, partita Draghi-Berlusconi? Cosa dicono i sondaggisti: Masia: 'Di Maio premier e Cav al Colle con voti M5… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Cav

Agenzia ANSA

Silvio Berlusconi in queste ore sta chiamando i parlamentari per annunciare che domani, come aveva detto, sarà a Roma, a Villa Grande, per seguire da vicino sviluppi sul. Lo si apprende da FI. Nelle conversazioni sembra pessimista - viene riferito - circa la possibilità che Mario Draghi possa essere eletto presidente della Repubblica: "Molti non sembrano ...Silvio Berlusconi in queste ore sta chiamando i parlamentari per annunciare che domani, come aveva detto, sarà a Roma, a Villa Grande, per seguire da vicino sviluppi sul. Lo si apprende da FI. Nelle conversazioni sembra pessimista - viene riferito - circa la possibilità che Mario Draghi possa essere eletto presidente della Repubblica: "Molti non sembrano ...Silvio Berlusconi in queste ore sta chiamando i parlamentari per annunciare che domani, come aveva detto, sarà a Roma, a Villa Grande, per seguire da vicino sviluppi sul Quirinale. Lo si apprende da F ...Per l’ex premier la convinzione è quella che non si può interrompere il lavoro svolto finora dall’esecutivo che lui stesso ha promosso, ci tiene a dire in ogni colloquio, pertanto “meglio che Draghi r ...