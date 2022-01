Prorogato per il 2022, 2023 e 2024 il bonus mobili. Con modifiche: ecco quali (Di lunedì 10 gennaio 2022) La L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) appena approvata ha Prorogato anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 il bonus mobili, consistente in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati ad arredare immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione edilizia. Rispetto però all’originale versione del bonus mobili, questa proroga prevede delle importanti modifiche che proveremo a riassumere di seguito. Innanzitutto va detto che è stato ridotto il limite di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale, e sono state modificate le caratteristiche degli elettrodomestici che possono usufruire del beneficio. Nello specifico infatti si potrà ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 gennaio 2022) La L. 234/2021 (Legge di Bilancio) appena approvata haanche per gli anniil, consistente in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto die grandi elettrodomestici finalizzati ad arredare imche sono stati oggetto di ristrutturazione edilizia. Rispetto però all’originale versione del, questa proroga prevede delle importantiche proveremo a riassumere di seguito. Innanzitutto va detto che è stato ridotto il limite di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale, e sono state modificate le caratteristiche degli elettrodomestici che possono usufruire del beneficio. Nello specifico infatti si potrà ...

Advertising

statodelsud : Tax credit per il filtraggio dell’acqua prorogato al 2023 - Pino__Merola : Tax credit per il filtraggio dell’acqua prorogato al 2023 - GianniDeZuani : RT @mattinodipadova: Il presidente Bui (Provincia): «È un peccato mortale perdere questi treni». Prorogato di due settimane il limite per l… - mattinodipadova : Il presidente Bui (Provincia): «È un peccato mortale perdere questi treni». Prorogato di due settimane il limite pe… - cinziotta73 : @Silvana52809292 @lucabattanta @fiorella328 Propendo per la seconda. Anche perché non è che hanno cancellato il pro… -