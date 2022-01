Pescare Show 2022 | già fissate le date | ecco il calendario

(Di lunedì 10 gennaio 2022), Salone dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto di Italian Exhibition Group, annuncia ledella 23ª edizione, in programma dal 18 al 20 novembre, in Fiera a Vicenza. Rinnovata la partnership con FIPSAS e Italian Fishing TV.ilIl Salone internazionale che Italian Exhibition Group (IEG) dedica al mondo della pesca sportiva in tutte le sue declinazioni, fissa inledella prossima edizione e dà appuntamento alla community di appassionati, sportivi e operatori professionali da venerdì 18 a domenica 20 novembre, nel quartiere fieristico di Vicenza. Grazie alla partnership avviata lo scorso anno con ...

Vicenzareport

Da venerdì 18 a domenica 20 novembre 2022, nel quartiere fieristico di Vicenza..... IEG: già fissate le date per PESCARE SHOW 2022 ...Pescare Show, il Salone internazionale che Italian Exhibition Group, dedica al mondo della pesca sportiva in tutte le sue declinazioni ...