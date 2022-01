Non mi Lasciare: Vittoria Puccini torna su Rai 1 per indagare sul dark web (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non mi Lasciare - Vittoria Puccini e Alessandro Roja Il 2022 di Rai Fiction inizia sotto il segno del giallo, anzi del nero: con un giorno di ritardo rispetto al programma iniziale (qui i motivi), parte questa sera alle 21.25 Non mi Lasciare, nuovo drama in quattro puntate con protagonista Vittoria Puccini, che racconterà la lunga indagine della protagonista tra dark web, pedop0rnografia e un passato difficile da riportare alla luce. Prodotta con Paypermoon e diretta da Ciro Visco – già dietro la macchina da presa di Gomorra – La Serie e Doc – Nelle tue Mani – la fiction ha come principale scenario la città di Venezia, ma è stata girata anche nel Polesine, a Roma e a Milano. L’ambientazione lagunare ben si sposa con il gioco di luci ed ombre messo in scena dagli ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non mie Alessandro Roja Il 2022 di Rai Fiction inizia sotto il segno del giallo, anzi del nero: con un giorno di ritardo rispetto al programma iniziale (qui i motivi), parte questa sera alle 21.25 Non mi, nuovo drama in quattro puntate con protagonista, che racconterà la lunga indagine della protagonista traweb, pedop0rnografia e un passato difficile da riportare alla luce. Prodotta con Paypermoon e diretta da Ciro Visco – già dietro la macchina da presa di Gomorra – La Serie e Doc – Nelle tue Mani – la fiction ha come principale scenario la città di Venezia, ma è stata girata anche nel Polesine, a Roma e a Milano. L’ambientazione lagunare ben si sposa con il gioco di luci ed ombre messo in scena dagli ...

