"Mio figlio si è impiccato". La notizia choc dalla discussa cantante: "Aveva deciso tutto, non hanno capito"

Perdere un figlio è quanto di più doloroso possa esistere. Se tuo figlio si suicida, poi, alla sofferenza si aggiunge un altro drammatico risvolto: il senso di colpa legato ad una scelta così estrema. Deve essere questo lo stato d'animo con cui la cantante Sinead O'Connor sta vivendo queste drammatiche ore. Nei giorni scorsi è stata proprio lei a dare l'annuncio sulla morte del figlio 17enne Shane. Di lui si erano perse le tracce il 6 gennaio. Due giorni dopo il triste epilogo. "Il mio bellissimo figlio – ha scritto Sinead su Twitter – vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo così tanto. Riposa in pace, ti prego". Adesso l'artista è tornata a parlare ...

