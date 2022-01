Lutto per Gianluigi Nuzzi, le lacrime del conduttore: “Grazie per quello che mi hai dato” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un dolore improvviso, un dolore che Gianluigi Nuzzi ha voluto raccontare con una lunga lettera sui social non appena l’ha notizia l’ha raggiunto. “Non ti arrabbiare se per un attimo, contravvenendo a quel tuo delicato e discreto stile, accenno alla tua intelligenza fluida, veloce, con quell’ironia sarcastica figlia dell’odissea patita insieme a tuo padre. Ti ho conosciuto la prima volta seduto sul divanone di via dei Piatti, dove tuo padre Enzo viveva. Eravamo nel 1986, tu pensa…”. “Mi raccontava l’odissea, l’onta delle manette, le umiliazioni e il coraggio”, ha aggiunto Gianluigi Nuzzi. “Alzò gli occhi al cielo e sussurrò una frase a mezza voce. Scusi non ho sentito… provai io… avevo 17 anni, mi batteva il cuore forte… e lui mi confidò l’amarezza più’ grande: “Mi hanno fatto invecchiare le figlie di trent’anni in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un dolore improvviso, un dolore cheha voluto raccontare con una lunga lettera sui social non appena l’ha notizia l’ha raggiunto. “Non ti arrabbiare se per un attimo, contravvenendo a quel tuo delicato e discreto stile, accenno alla tua intelligenza fluida, veloce, con quell’ironia sarcastica figlia dell’odissea patita insieme a tuo padre. Ti ho conosciuto la prima volta seduto sul divanone di via dei Piatti, dove tuo padre Enzo viveva. Eravamo nel 1986, tu pensa…”. “Mi raccontava l’odissea, l’onta delle manette, le umiliazioni e il coraggio”, ha aggiunto. “Alzò gli occhi al cielo e sussurrò una frase a mezza voce. Scusi non ho sentito… provai io… avevo 17 anni, mi batteva il cuore forte… e lui mi confidò l’amarezza più’ grande: “Mi hanno fatto invecchiare le figlie di trent’anni in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Capodanno listato a lutto per gli amanti del libro a New York: la Strand, storica libreria dell'usato, ha perso Ben… - Agenzia_Ansa : In Perù il Covid ha reso orfani 98 mila bambini, secondo i dati del governo. Il Paese è il più in lutto al mondo pe… - StrumentiP : #LaGiornataIn2Minuti 9 Gennaio 2022 – Serbo bosniaci sfidano la Corte Costituzionale e sfilano per la festa naziona… - SignorVVolf : È morta #SilviaTortora e i 'garantisti' usano questo lutto per dire che tutti i magistrati sono cattivi (se indagan… - monichellab : Io comunque sono a lutto per #FedericoChiesa #ForzaFederico #Juventus #FinoAllaFine -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Carla, madre Cristiano Malgioglio/ Il lutto del paroliere: 'Era la mia vita' Incalzato da Alfonso Signorini, Malgioglio ha ricordato gli ultimi giorni di vita della mamma Carla: " Io mi trovavo a Palermo per un concerto e quando mia madre è venuta a mancare? Mi chiamò la sera ...

A Udine l'ultimo saluto al Tenente Colonnello Fabio Pasquariello ... per il suo acume investigativo ma anche per la capacità di saper conoscere le persone. Un lutto che ha colpito non solo amici, parenti e tutta l'Arma, ma anche le tantissime persone che lo avevano ...

Lutto per la scomparsa del dottor Antonio Losio, lottava contro i postumi del Covid dal 2020 Prima Brescia Torino - Fiorentina, si gioca finalmente. Probabili formazioni e dove vederla in Tv Fischio d'inizio alle 17. I viola vogliono riprendere la corsa per l'Europa. Ikoné dalla panchina, Piatek non convocato. Il lutto per la morte di Rimbaldo. Fiorentina che è slittata da ieri alle 17 di ...

Lutto nel mondo del calcio: addio all'ex Napoli Rimbaldo L'ex centrocampista azzurro si è spento all'età di 89 .... Rimbaldo ha indossato la maglia azzurra nella stagione 1963 - 64, in Serie B, collezionando 9 presenze. L'apice della sua carriera lo ha ragg ...

Incalzato da Alfonso Signorini, Malgioglio ha ricordato gli ultimi giorni di vita della mamma Carla: " Io mi trovavo a Palermoun concerto e quando mia madre è venuta a mancare? Mi chiamò la sera ......il suo acume investigativo ma anchela capacità di saper conoscere le persone. Unche ha colpito non solo amici, parenti e tutta l'Arma, ma anche le tantissime persone che lo avevano ...Fischio d'inizio alle 17. I viola vogliono riprendere la corsa per l'Europa. Ikoné dalla panchina, Piatek non convocato. Il lutto per la morte di Rimbaldo. Fiorentina che è slittata da ieri alle 17 di ...L'ex centrocampista azzurro si è spento all'età di 89 .... Rimbaldo ha indossato la maglia azzurra nella stagione 1963 - 64, in Serie B, collezionando 9 presenze. L'apice della sua carriera lo ha ragg ...