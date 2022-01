Look da favola per Adele | la sua versione dark di Biancaneve conquista

Leggi su diredonna

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Tutto pronto per l’uscita del nuovo singolo di, Oh My God, la canzone estratta dal suo ultimo album 30, la cui Easy On Me è già diventata una hit. E per ricordare il rilascio del video che accompagna il brano – disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 12 gennaio 2022– la cantante ha deciso di pubblicare uno scatto su Instagram che anticipa il mood della clip. Vi raccomandiamo... È l’abito monospalla di Ariana Grande l’outfit perfetto per Capodanno Un save the date che i suoi follower hanno amato, e che vedeindossare un abito dain pieno stile(del resto, in mano stringe una succulenta mela rossa). Un beautyfiabesco, caratterizzato da un ampio abito rosso fuoco che lascia le spalle della ...