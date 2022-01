LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Danilo Petrucci decimo, tra le auto guida Stéphane Peterhansel (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.20 auto – Dopo 86 km Stéphane Peterhansel ha riconquistato il comando nella speciale davanti a Mattias Ekström di 19”. Orlando Terranova è ora terzo, 1’49” dietro a “Peter”. Sébastien Loeb è dietro al suo connazionale di 2 minuti, ma soprattutto l’alsaziano ha guadagnato 2 minuti su Nasser Al-Attiyah e sembra determinato a recuperare il tempo perso a causa di una foratura poco dopo l’inizio. 09.00 MOTO – Dopo 201 km Sam Sunderland sta ancora dettando il ritmo della speciale del giorno. Il pilota britannico ha ora un vantaggio di quasi due minuti su Matthias Walkner. Pablo Quintanilla è il pilota Honda di testa della giornata, a 2’22” dall’inglese. Adrien Van Beveren, ora indietro di oltre 6 minuti rispetto all’attuale leader di tappa, ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGGIORNARE LA09.20– Dopo 86 kmha riconquistato il comando nella speciale davanti a Mattias Ekström di 19”. Orlando Terranova è ora terzo, 1’49” dietro a “Peter”. Sébastien Loeb è dietro al suo connazionale di 2 minuti, ma soprattutto l’alsaziano ha guadagnato 2 minuti su Nasser Al-Attiyah e sembra determinato a recuperare il tempo perso a causa di una foratura poco dopo l’inizio. 09.00 MOTO – Dopo 201 km Sam Sunderland sta ancora dettando il ritmo della speciale del giorno. Il pilota britannico ha ora un vantaggio di quasi due minuti su Matthias Walkner. Pablo Quintanilla è il pilota Honda di testa della giornata, a 2’22” dall’inglese. Adrien Van Beveren, ora indietro di oltre 6 minuti rispetto all’attuale leader di, ha ...

