LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Danilo Petrucci decimo, tra le auto comanda Stéphane Peterhansel (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 CAMION – Al rilevamento del 119° km Dmitry Sotnikov si conferma davanti a tutti con il Kamaz-Master a precedere l’altro russo (compagno di marca) Andrey Karginov di 18? e l’altro Kamaz-Master di Eduard Nikolaev di 58?. Dominio Kamaz-Master. 10.28 QUAD – Si conferma il brasiliano Marcelo Medeiros davanti a tutti al rilevamento del 239° km. Il pilota del Team Marcelo Medeiros precede di 3’05” il francese (leader della classifica generale) Alexandre Giroud di 3’05” su Yamaha-Racing-Smx-Dragon e l’americano Pablo Copetti di 13’45” (Del Amo Motorsports/Yamaha Rally). 10.23 auto – Stéphane Peterhansel (Audi) risponde a Sébastien Loeb (Prodrive). Il veterano francese prende il comando al 239° chilometro con 52 secondi di vantaggio sul connazionale. I due hanno ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGGIORNARE LA10.31 CAMION – Al rilevamento del 119° km Dmitry Sotnikov si conferma davanti a tutti con il Kamaz-Master a precedere l’altro russo (compagno di marca) Andrey Karginov di 18? e l’altro Kamaz-Master di Eduard Nikolaev di 58?. Dominio Kamaz-Master. 10.28 QUAD – Si conferma il brasiliano Marcelo Medeiros davanti a tutti al rilevamento del 239° km. Il pilota del Team Marcelo Medeiros precede di 3’05” il francese (leader della classifica generale) Alexandre Giroud di 3’05” su Yamaha-Racing-Smx-Dragon e l’americano Pablo Copetti di 13’45” (Del Amo Motorsports/Yamaha Rally). 10.23(Audi) risponde a Sébastien Loeb (Prodrive). Il veterano francese prende il comando al 239° chilometro con 52 secondi di vantaggio sul connazionale. I due hanno ...

Advertising

dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - Luca_Zunino : LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir in diretta: tra le auto comanda Sébastien Loeb.… - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Danilo Petrucci decimo tra le auto guida Stép… - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Danilo Petrucci decimo al primo rilevamento -… -