Le più importanti missioni spaziali previste per il 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo spazio rappresenta la nuova frontiera, una dimensione capace di darci un respiro più ampio, ancora inesplorato perlopiù. Le missioni spaziali da qualche anno a questa parte si moltiplicano, grazie (anche) ai vettori privati, come Space X di Elon Musk, Blue Origin di Jeff Besos e Virgin Intergalactic di Branson. Il 2021 è stato un anno davvero denso di spazio. Basti ricordare l'arrivo su Marte del rover della NASA Perseverance, il successo della missione SpaceX Inspiration4 che ha portato quattro privati cittadini in orbita per alcuni giorni. E poi c'è la Luna, con le missioni previste per il 2021 che sono state rimandate. La maggior parte di queste, come per la missione Swot, saranno effettuate utilizzando il vettore Falcon 9 di SpaceX. Ma le buone notizie non sono finite. Samantha Cristoforetti verso aprile ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo spazio rappresenta la nuova frontiera, una dimensione capace di darci un respiro più ampio, ancora inesplorato perlopiù. Leda qualche anno a questa parte si moltiplicano, grazie (anche) ai vettori privati, come Space X di Elon Musk, Blue Origin di Jeff Besos e Virgin Intergalactic di Branson. Il 2021 è stato un anno davvero denso di spazio. Basti ricordare l'arrivo su Marte del rover della NASA Perseverance, il successo della missione SpaceX Inspiration4 che ha portato quattro privati cittadini in orbita per alcuni giorni. E poi c'è la Luna, con leper il 2021 che sono state rimandate. La maggior parte di queste, come per la missione Swot, saranno effettuate utilizzando il vettore Falcon 9 di SpaceX. Ma le buone notizie non sono finite. Samantha Cristoforetti verso aprile ...

Advertising

amnestyitalia : ?? Narges Mohammadi, una delle più importanti attiviste per i diritti umani dell’Iran, è stata condannata a due anni… - RaiCultura : Umberto #Eco è stato tra gli intellettuali più importanti della cultura italiana: semiologo, filosofo, medievalista… - EnricoLetta : Oggi è la festa del #Tricolore, la nostra #bandiera. Il pensiero va all’unità e alla coesione che sono in questo te… - GiacomoPiazza5 : Ho una sensazione, dopo ieri sera, vedremo molto, ma molto più spesso in coppia Arthur e Locatelli. A turno con lor… - BonvicinoMatteo : RT @bull43may: hanno cose ben più importanti di cui occuparsi #fantascienza -