La regina Elisabetta e il programma completo per il Giubileo di Platino

Dal concorso di cucina per intitolare un pudding a Sua Maestà, al consueto Trooping The Colour che tornerà in versione integrale, fino al concerto a Buckingham Palace con una serie di star internazionali: è stato reso noto il calendario degli eventi, ma non è ancora chiaro a quali parteciperà la sovrana

