Istat, cala la disoccupazione giovanile, più contratti a tempo determinato. Occupati sopra i 23 milioni: prima volta dalla pandemia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arrivano buone notizie dall’Istat: a novembre 2021 – secondo l’ultimo report pubblicato oggi 10 gennaio 2022 – gli Occupati sono cresciuti di 64 mila unità su ottobre e addirittura di 494 mila su novembre 2020. Numeri alla mano, l’occupazione è cresciuta di 700 mila unità su gennaio 2021 ma rimane ancora inferiore, rispetto al periodo pre-pandemia del Coronavirus, di ben 115 mila unità. La crescita dell’occupazione ha riguardato sia gli uomini che le donne, dai dipendenti a termine agli autonomi. Si tratta di persone tra i 25 e i 34 anni oltre agli ultra 50enni. Il tasso di occupazione, invece, è salito al 58,9 per cento (+0,2). Di fatto, a novembre «prosegue la crescita dell’occupazione osservata nei 2 mesi precedenti, facendo registrare in 3 mesi un aumento di quasi 200 mila Occupati». Di conseguenza il tasso di ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arrivano buone notizie dall’: a novembre 2021 – secondo l’ultimo report pubblicato oggi 10 gennaio 2022 – glisono cresciuti di 64 mila unità su ottobre e addirittura di 494 mila su novembre 2020. Numeri alla mano, l’occupazione è cresciuta di 700 mila unità su gennaio 2021 ma rimane ancora inferiore, rispetto al periodo pre-del Coronavirus, di ben 115 mila unità. La crescita dell’occupazione ha riguardato sia gli uomini che le donne, dai dipendenti a termine agli autonomi. Si tratta di persone tra i 25 e i 34 anni oltre agli ultra 50enni. Il tasso di occupazione, invece, è salito al 58,9 per cento (+0,2). Di fatto, a novembre «prosegue la crescita dell’occupazione osservata nei 2 mesi precedenti, facendo registrare in 3 mesi un aumento di quasi 200 mila». Di conseguenza il tasso di ...

Advertising

Eddie_Poker : 'Italia, tasso disoccupazione novembre cala, +200.000 occupati in 3 mesi - Istat' #economia #Italia - panzaantonio61 : RT @messveneto: Istat, tasso disoccupazione a novembre cala al 9,2% - ansa_economia : Istat: a novembre 494mila occupati in più. Rispetto all'anno precedente .Tasso disoccupazione cala al 9,2% #ANSA - zazoomblog : Istat: a novembre disoccupazione cala al 92% per giovani al 28% - #Istat: #novembre #disoccupazione - News24_it : Rispetto all'anno precedente .Tasso disoccupazione cala al 9,2% -