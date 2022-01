Immenso Ibra, il Milan ha un mostro in laguna (Di lunedì 10 gennaio 2022) Venezia travolto, Zlatan segna all'ottantesima squadra in carriera. Doppietta di Hernandez. Diavolo, un pomeriggio da capolista di GIULIO MOLA Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Venezia travolto, Zlatan segna all'ottantesima squadra in carriera. Doppietta di Hernandez. Diavolo, un pomeriggio da capolista di GIULIO MOLA

Advertising

ljpssmilex_ : Che dire Ibra, immenso come al solito #VeneziaMilan - BomberYellow46 : È un grande Milan quello contro la Roma. Che sa anche soffrire nei primi minuti della ripresa, ma c’è il solito Mik… - ReaIDada : RT @MilanEye: Nocerino: 'Ibra mentalmente è un terrone come me e Rino. Zlatan è immenso' http://t.co/eGR5o2KS -

Ultime Notizie dalla rete : Immenso Ibra Immenso Ibra, il Milan ha un mostro in laguna Venezia travolto, Zlatan segna all'ottantesima squadra in carriera. Doppietta di Hernandez. Diavolo, un pomeriggio da capolista di GIULIO MOLA

Milan - Napoli, è delirio sui social: 'È stata la mano del Var' Se i due centrali difensivi azzurri hanno neutralizzato i tentativi offensivi dei padroni di casa annientando l'immenso Ibra , nel complesso i compagni non sono stati da meno: la squadra ha tenuto il ...

Immenso Ibra, il Milan ha un mostro in laguna Quotidiano.net Alvarez e Kolo Muani? Il presente è Ibra-Giroud. E hanno un girone per convincere il Milan Mentre il club valuta profili più giovani per il futuro, nella corsa allo scudetto si affida all'esperienza: Zlatan punta al rinnovo, Olivier vuole dimostrare di poter giocare con continuità ...

Venezia travolto, Zlatan segna all'ottantesima squadra in carriera. Doppietta di Hernandez. Diavolo, un pomeriggio da capolista di GIULIO MOLASe i due centrali difensivi azzurri hanno neutralizzato i tentativi offensivi dei padroni di casa annientando l', nel complesso i compagni non sono stati da meno: la squadra ha tenuto il ...Mentre il club valuta profili più giovani per il futuro, nella corsa allo scudetto si affida all'esperienza: Zlatan punta al rinnovo, Olivier vuole dimostrare di poter giocare con continuità ...