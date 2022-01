Giovanna Civitillo racconta del suo matrimonio con Amadeus (Di lunedì 10 gennaio 2022) In un’intervista concessa a Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In, Giovanna Civitillo ha parlato a lungo del suo matrimonio con Amadeus e della decisione di abbandonare le scene Nella puntata di Domenica In andata in onda ieri pomeriggio, Giovanna Civitillo è stata ospite da Mara Venier. Durante la sua ospitata l’ex showgirl ha rivelato parecchi retroscena del suo matrimonio con Amadeus. I due si sono conosciuti nel 2003, quando ancora Giovanna Civitillo era ancora una ballerina per la televisione. Galeotto fu il set Rai dell’Eredità che all’epoca era condotto proprio da Amadeus. Dopo qualche anno di frequentazione Giovanna e Amadeus si sono poi ... Leggi su zon (Di lunedì 10 gennaio 2022) In un’intervista concessa a Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In,ha parlato a lungo del suocone della decisione di abbandonare le scene Nella puntata di Domenica In andata in onda ieri pomeriggio,è stata ospite da Mara Venier. Durante la sua ospitata l’ex showgirl ha rivelato parecchi retroscena del suocon. I due si sono conosciuti nel 2003, quando ancoraera ancora una ballerina per la televisione. Galeotto fu il set Rai dell’Eredità che all’epoca era condotto proprio da. Dopo qualche anno di frequentazionesi sono poi ...

