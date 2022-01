Draghi in conferenza per spiegare gli ultimi decreti: “I problemi di oggi dipendono dai non vaccinati” (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ultima raffica di decreti legge varati dal Consiglio dei Ministri è stata sviscerata e analizzata in conferenza stampa dal premier Mario Draghi, che si è accompagnato nella sala di Palazzo Chigi al ministro della Salute Roberto Speranza, a quello dell’Istruzione Patrizio Bianchi e al coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli. Tra i tanti temi trattati non ci sono – per espressa richiesta di Draghi ai giornalisti presenti – le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. “Questo è un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza ma anche con fiducia e soprattutto con unità”, ha detto il premier. “Abbiamo disposto l’obbligo vaccinale dai 50 anni – ha aggiunto – sulla base dei dati, che dicono che chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi. Gran parte dei nostri problemi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ultima raffica dilegge varati dal Consiglio dei Ministri è stata sviscerata e analizzata instampa dal premier Mario, che si è accompagnato nella sala di Palazzo Chigi al ministro della Salute Roberto Speranza, a quello dell’Istruzione Patrizio Bianchi e al coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli. Tra i tanti temi trattati non ci sono – per espressa richiesta diai giornalisti presenti – le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. “Questo è un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza ma anche con fiducia e soprattutto con unità”, ha detto il premier. “Abbiamo disposto l’obbligo vaccinale dai 50 anni – ha aggiunto – sulla base dei dati, che dicono che chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi. Gran parte dei nostri...

