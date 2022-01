Djokovic resta in Australia, ma non è finita. Ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gennaio 2022 - Il caso Djokovic non è ancora finito. La Corte Federale dell'Australia ha prima annullato la decisione del Commonwealth di cancellare il visto al tennista serbo. Il Governo è ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gennaio 2022 - Il casonon è ancora finito. La Corte Federale dell'ha prima annullato la decisione del Commonwealth di cancellare il visto al tennista serbo. Il Governo è ...

Advertising

CottarelliCPI : Caso #Djokovic: il regolamento permette esenzioni in 4 casi ma Djokovic non dice quale caso si applicherebbe, con l… - LiaCapizzi : @stanzaselvaggia Non è finita la farsa. Djokovic resta a Melbourne. Presentato ricorso: udienza lunedì. 'Novak è d… - Roxana90154179 : RT @GiovanniTotar19: Novak Djokovic “batte” anche il governo australiano. Il giudice di Melbourne ribalta tutto ed ora giocherà gli Open.… - massimodelbo : RT @GiovanniTotar19: Novak Djokovic “batte” anche il governo australiano. Il giudice di Melbourne ribalta tutto ed ora giocherà gli Open.… - AlbertoPiazza10 : @quieto62 Concordo appieno. Peccato che il 90% della stampa abbia titolato 'ha vinto' Djokovic, come se fosse una p… -